Alessandra è morta a soli 30 anni | Rimarrai sempre nei nostri cuori

La comunità di Bagnolo Mella si unisce al dolore per la perdita di Alessandra Fracassi, scomparsa a soli 30 anni a causa di una grave malattia. La sua scomparsa lascia un vuoto tra familiari e amici, che ricordano con affetto la giovane donna. Il suo ricordo rimarrà vivo nei cuori di chi l'ha conosciuta, testimoniando la sua presenza discreta e significativa nella comunità.
La comunità di Bagnolo Mella si stringe al dolore della famiglia per la scomparsa di Alessandra Fracassi, morta a soli 30 anni a seguito di una grave malattia. Ne danno il triste annuncio il compagno Pietro, i genitori Patrizia e Vincenzo, le sorelle Deborah con Fabio e Valeria con Francesco. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it
È MORTA A 30 ANNI LA SCRITTRICE ALESSANDRA ROMANO È morta ad appena 30 anni Alessandra Romano, la scrittrice di Portici (Napoli) che, da quando aveva 17 anni, ha dovuto convivere con la neurofibromatosi, malattia che col tempo l'h - facebook.com facebook
