Con le luci del Natale non si spenga anche la Stella del Natale nei nostri cuori

Il Vescovo di Bergamo, Francesco Beschi, ha officiato la Messa dell’Epifania nel Duomo, sottolineando l’importanza di mantenere viva la speranza e la solidarietà. Durante l’omelia, ha ricordato le vittime della tragedia di Crans Montana, invitando alla riflessione e alla vicinanza nei momenti di difficoltà. In questa stagione, l’invito è a non spegnere la luce della speranza nei nostri cuori, anche di fronte alle sfide.

Ultimo giorno per il ‘Natale al Mare’. Si spengono le luci in piazza Costa - Oggi è l’ultimo giorno per visitare il ’Natale al Mare’, l’iniziativa che per le festività di fine 2025 e inizio 2026, ha illuminato il lungomare, con le attenzioni concentrate in piazza Andrea Costa. msn.com

Piazza San Marco, acceso l'albero di Natale: luci bianche e 200 stelle luminose. Brugnaro: «Tradizione illuminata dai vetri di Murano» - In Piazza San Marco è stato acceso l'albero di Natale: luci bianche, alcune più calde, altre più fredde, duecento stelle luminose e il puntale a forma di stella. ilgazzettino.it

Canzoni di Natale 2025 ? La Notte Più Dolce ? Italian Christmas Music (Warm & Relaxing)

E così anche quest'anno si conclude il tour delle luci di Natale di Dyker Heights. Tornerà l'anno prossimo sotto Natale. Grazie a tutti coloro che hanno reso questo mese natalizio strepitoso, le guide, gli autisti, lo staff, e grazie a tutti voi che continuate a sostener - facebook.com facebook

