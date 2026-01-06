Con le luci del Natale non si spenga anche la Stella del Natale nei nostri cuori

Il Vescovo di Bergamo, Francesco Beschi, ha officiato la Messa dell’Epifania nel Duomo, sottolineando l’importanza di mantenere viva la speranza e la solidarietà. Durante l’omelia, ha ricordato le vittime della tragedia di Crans Montana, invitando alla riflessione e alla vicinanza nei momenti di difficoltà. In questa stagione, l’invito è a non spegnere la luce della speranza nei nostri cuori, anche di fronte alle sfide.

LA CELEBRAZIONE. Il Vescovo di Bergamo Francesco Beschi ha celebrato in Duomo la Messa dell’Epifania e nell’omelia ha ricordato le vittime della tragedia di Crans Montana. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

