Come è ridotto Le Constellation Le foto del rogo

Questa mattina sono state diffuse nuove immagini che mostrano lo stato di distruzione del locale ‘Le Constellation’ dopo l’incendio di Capodanno. Le foto scattate dalla polizia vallese mostrano un vero e proprio disastro, con le strutture completamente carbonizzate. L’incidente ha causato la morte di 41 persone, molti dei quali giovani che festeggiavano la notte di Capodanno. La scena è triste e choc, e ora si attendono i risultati delle indagini per capire cosa sia successo davvero.

AGI - Un dossier fotografico della polizia cantonale vallese di 40 foto che più di ogni parola esprime lo sfacelo al ‘ Le Constellation ’ dopo l’ incendio della notte di Capodanno in cui sono morte 41 persone, la maggior parte ragazze e ragazzi che stavano festeggiando. Le immagini sono riportate negli ultimi atti dell’inchiesta depositati alle parti. Tavoli, divani, sedie, lampadari, bancone carbonizzati in ogni ambienti del locale. E c’è anche lo scatto del biliardo, qualche giorno prima del rogo, allegato dall’avvocato di una donna ferita a una mail inviata alla Procura di Sion. La richiesta di perizia sull'infiammabilità. 🔗 Leggi su Agi.it © Agi.it - Come è ridotto Le Constellation. Le foto del rogo Approfondimenti su Le Constellation Crans-Montana. Eleonora Palmieri, le condizioni a un mese dal rogo del Le Constellation A un mese dal rogo al Le Constellation, Eleonora Palmieri racconta come sta. Le immagini del bar Constellation a Crans-Montana, in Svizzera, dopo il rogo di Capodanno Le immagini del bar Constellation a Crans-Montana, in Svizzera, mostrano le conseguenze di un incendio che si è verificato nella notte di Capodanno. Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news. Crans-Montana, niente domiciliari per Jessica. Era nel gruppo da cui è partito l'incendio Foto choc Ultime notizie su Le Constellation Argomenti discussi: Tra simboli e propaganda: quando il diritto penale è ridotto a una tigre di carta; Il Ridotto Nazionale: tra mito e realtà; Cartoline dall’Italia, le vendite calano ma c’è ancora chi le compra e le regala; Carta Docente: tagliata di 100 euro. Come si è ridotto il campionato cinese oggi: penalizzazioni per le metà delle squadre, zero campioniLo stato attuale del campionato cinese dopo alcuni anni d’oro tra contratti stellari e stipendi d’oro. Oggi la Chinese Super League mostra un campionato zeppo di penalizzazioni e con zero campioni. fanpage.it Il team di 2XKO è stato ridotto per rendere il gioco più sostenibile2XKO, il picchiaduro a incontri della serie League of Legends, non deve aver dato i risultati sperati, visto che Riot Games ha deciso di ridurre il team di sviluppo, licenziando diversi sviluppatori, ... msn.com Parla Eric Dosdo, che ha gestito Le Constellation tra il 2005 e il 2015 prima dell'arrivo dei Moretti: «Non capisco perché abbiano ridotto così tanto le scale». Molti sono rimasti intrappolati - facebook.com facebook

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.