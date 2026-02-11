Mercoledì 13 febbraio alle 18, Franz Baraggino intervista Riccardo Staglianò. Nel dialogo si parla di come aumentare la ricchezza e di come questa evoluzione possa influenzare le prossime elezioni. Si discute di come i super-ricchi continuano ad arricchirsi, mentre le persone in povertà aumentano e anche i salari della classe media restano fermi.

Mercoledì 13 febbraio alle 18 l’intervista di Franz Baraggino a Riccardo Staglianò. I super-ricchi sono sempre più ricchi, aumentano le persone in povertà e anche i salari della classe media sono al palo. Quante volte l’abbiamo sentito? Eppure l’Italia continua a offrire ai Paperoni condizioni particolarmente favorevoli: nessuna patrimoniale e tasse di successione tra le più basse d’Europa. “Siamo praticamente un paradiso fiscale”, ragiona Riccardo Staglianò, autore di “ Tassare i milionari – Prendere ai ricchi per dare ai poveri ” (Einaudi, 2026). “Con una patrimoniale del 2% per i 50mila più facoltosi, il restante 99,9% degli italiani potrebbe avere a disposizione un’altra finanziaria, da investire in Sanità, Istruzione e non solo”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Come diventare tutti più ricchi (e battere la destra alle elezioni). Intervista a Riccardo Staglianò

Come diventare tutti più ricchi (e battere la destra alle elezioni). Intervista a Riccardo Staglianò

Il recente rapporto di Oxfam sulle diseguaglianze pubblicato alla fine del mese scorso e l'uscita in questi giorni del libro di Riccardo Staglianò (Tassare i milionari, Einaudi) ripropongono il dibattito

