La festa di Schlein | Possiamo battere la destra alle politiche
Elly Schlein, appena visti gli exti poll, si precipita a Napoli, al comitato di Roberto Fico, per dire, citando Pino Daniele, che «l’aria s’adda cagnà». Con lei sul palco ci . il manifesto. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it
Schlein, parlando alla festa dei 70 anni de L’Espresso, ha sollevato il dubbio che la riforma della Giustizia sia stata concepita con l’intento di depotenziare la magistratura. E anche sul premierato annuncia battaglia L’intervista del direttore Carelli è sul canale Vai su X
Cortocircuito a sinistra: presi 3 tunisini per la rissa alla festa dell'unità di Lodi. Cosa diranno ora Schlein e Boldrini? Che ci pagheranno le pensioni? - facebook.com Vai su Facebook
Regionali Campania, Conte e Schlein a Napoli festa sul palco con Fico: «Il riscatto parte dal Sud» - In barba a chi ritiene che certe istantanee del centrosinistra tutto assieme portino sfiga (copyright Matteo Renzi a ... Scrive ilmattino.it
Schlein: Uniti possiamo battere centrodestra alle regionali e alle politiche - "Alle elezioni prossime elezioni regionali uniti e compatti possiamo battere il centrodestra. Secondo ilgiornale.it
Festa dell'Unità, Schlein a Meloni: "Vi batteremo, non ci divideremo" - Dal palco della Festa nazionale dell'Unità di Reggio Emilia, la segretaria del Partito Democratico Elly Schlein ha rilanciato la sfida al governo per la costruzione di un'alternativa al centrodestra e ... Lo riporta tg24.sky.it