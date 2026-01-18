Combinata nordica i fratelli Oftebro fanno doppietta a Oberhof Kostner e Costa a ridosso della top10!

Nella quinta tappa della Coppa del Mondo di combinata nordica a Oberhof, Jens Luraas Oftebro si è distinto conquistando una doppietta, dopo il successo nell’individual compact. Tra gli italiani, Kostner e Costa si sono avvicinati alla top 10, dimostrando un buon livello di competitività. Questa gara ha confermato l’eccellenza degli atleti norvegesi nella disciplina, offrendo uno sguardo interessante sulla stagione in corso.

Jens Luraas Oftebro completa una strepitosa doppietta e, dopo il successo di ieri nell'Individual Compact, si impone anche nella specialità olimpica della Gundersen a Oberhof in occasione della quinta tappa della Coppa del Mondo 2025-2026 di combinata nordica. Seconda vittoria stagionale per l'atleta norvegese, che si porta così a quota nove affermazioni individuali complessive nel circuito maggiore provando a rilanciarsi nella corsa alla Sfera di Cristallo. Jens Luraas, capace di difendersi nel segmento di salto mattutino sul trampolino piccolo, ha ribadito per l'ennesima volta la sua schiacciante superiorità sugli sci stretti rimontando agevolmente dal sesto al primo posto e vincendo alla fine per dispersione sulla distanza dei 10 km.

Il weekend di Coppa del Mondo di combinata nordica a Ramsau am Dachstein si apre con la Norvegia protagonista. Aaron Kostner si distingue nella Mass Start di fondo, conquistando un posto nel top-5, mentre Oftebro guida la classifica. Un inizio emozionante che promette grandi sfide e spettacolo sulla neve austriaca. Combinata nordica: Franz-Josef Rehrl domina il salto della Gundersen ad Oberhof. 26° Kostner

Franz-Josef Rehrl si impone nel salto della Gundersen ad Oberhof, consolidando la leadership a livello di Coppa del Mondo di combinata nordica maschile. Tra i protagonisti, si distingue anche il 26° posto di Kostner, dimostrando l'interesse costante per questa disciplina. L'evento conferma l'ottimo stato di forma degli atleti austriaci, che continuano a essere tra i principali contendenti nel panorama internazionale della combinata nordica.

