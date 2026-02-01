Combinata nordica Jens Luraas Oftebro beffa Rettenegger e vince il Triple di Seefeld

Jens Luraas Oftebro si prende la vittoria finale nel Triple di Seefeld. Dopo due piazzamenti nelle prime gare, il fondista norvegese ha deciso di spingere di più e ha conquistato il primo posto nella Gundersen decisiva. Ha sorpassato Rettenegger all’ultimo momento, dimostrando di essere il più forte in questa tappa importante della Coppa del Mondo 2025-2026 di combinata nordica.

Dopo aver ottenuto un quinto ed un terzo posto nelle prime gare del weekend, Jens Luraas Oftebro fa valere il suo status di miglior fondista del lotto e vince in rimonta la Gundersen odierna valevole come ultima e decisiva tappa del Triple di Seefeld, prestigiosa kermesse multi-stage inserita nel calendario della Coppa del Mondo 2025-2026 di combinata nordica. Per il 25enne norvegese si tratta del decimo successo individuale della carriera nel circuito maggiore, di cui tre ottenuti proprio nella località tirolese, anche se in passato non era mai riuscito a vincere il Triple. Settimo in classifica dopo il segmento di salto mattutino a 1'06" dal leader, Jens Luraas Oftebro ha fatto la differenza sulla distanza dei 12,5 chilometri disputando una gara perfetta dal punto di vista tattico e rendendosi protagonista di un forcing impressionante nell'ultimo giro che gli ha consentito di riprendere in extremis e poi volare via Stefan Rettenegger.

