Combinata nordica Ilves brilla nel segmento di salto sul piccolo di Predazzo Oftebro e Geiger si candidano al titolo

Nel trampolino piccolo di Predazzo, l’atleta finlandese Ilves ha stupito nel segmento di salto, portandosi in testa alla gara di combinata nordica. La competizione è molto combattuta, e i favoriti, come Oftebro e Geiger, si candidano seriamente a conquistare il titolo olimpico. La prima prova ai Giochi di Milano Cortina 2026 si è appena conclusa, lasciando ancora molte incognite sulla gara complessiva.

Va in archivio sul trampolino piccolo di Predazzo un segmento di salto molto equilibrato in occasione della prima gara di combinata nordica ai Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026. La prova a inseguimento di fondo sulla distanza dei 10 km, che andrà in scena alle ore 13.45 sulle nevi della Val di Fiemme, si preannuncia quindi estremamente interessante e spettacolare con tanti atleti ancora in corsa per il podio. Stamattina il migliore del lotto sul Normal Hill è stato l'estone Kristjan Ilves, che partirà da solo al via della 10 km con un margine non particolarmente elevato su alcuni fondisti molto temibili e destinati sulla carta a raggiungerlo senza troppi patemi.

