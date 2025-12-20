Combinata nordica Geiger brucia Oftebro in volata e vince la Gundersen di Ramsau Gran rimonta di Costa!
Vinzenz Geiger si inventa una rimonta da urlo nel segmento di fondo della Gundersen di Ramsau am Dachstein (in Austria) e batte Jens Luraas Oftebro in volata per aggiudicarsi il primo successo stagionale in occasione della gara che chiude il programma della terza tappa della Coppa del Mondo 2025-2026 di combinata nordica. Si tratta della diciottesima vittoria individuale nel circuito maggiore per il 28enne tedesco, detentore della Sfera di Cristallo e campione olimpico in carica in questo format (con salto sul trampolino piccolo). Geiger, partito 15° con un distacco di 1’20” dal leader Thomas Rettenegger, si è esaltato sugli sci stretti recuperando una posizione dopo l’altra anche grazie alla collaborazione di Oftebro (12° al via) e beffando proprio il norvegese sul rettilineo conclusivo della 10 km per un’incollatura. 🔗 Leggi su Oasport.it
