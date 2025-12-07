combinata nordica rehrl svetta nel segmento di salto della gundersen a trondheim costa si difende

Franz-Josef Rehrl si è aggiudicato il segmento di salto della Gundersen che chiude il programma della seconda tappa della Coppa del Mondo 2025-2026 di combinata nordica. Dominio austriaco sul trampolino grande HS138 di Trondheim, con due atleti davanti a tutti in vista della 10 km di fondo e sei rappresentanti tra i migliori dodici della classifica. Rehrl, ha firmato il miglior punteggio assoluto sul Large Hill norvegese e comincerà la prova sugli sci stretti con un vantaggio di 12? sul connazionale Johannes Lamparter (pettorale giallo) e 17? sul tedesco Wendelin Thannheimer. Quarto posto a 21? dal leader per il finlandese Ilkka Herola, che si giocherà con ogni probabilità la vittoria con Lamparter alla luce dei distacchi accumulati dai fondisti più competitivi del circuito maggiore. 🔗 Leggi su Oasport.it

