Combinata nordica Rehrl svetta nel segmento di salto della Gundersen a Trondheim Costa si difende
Franz-Josef Rehrl si è aggiudicato il segmento di salto della Gundersen che chiude il programma della seconda tappa della Coppa del Mondo 2025-2026 di combinata nordica. Dominio austriaco sul trampolino grande HS138 di Trondheim, con due atleti davanti a tutti in vista della 10 km di fondo e sei rappresentanti tra i migliori dodici della classifica. Rehrl, ha firmato il miglior punteggio assoluto sul Large Hill norvegese e comincerà la prova sugli sci stretti con un vantaggio di 12? sul connazionale Johannes Lamparter (pettorale giallo) e 17? sul tedesco Wendelin Thannheimer. Quarto posto a 21? dal leader per il finlandese Ilkka Herola, che si giocherà con ogni probabilità la vittoria con Lamparter alla luce dei distacchi accumulati dai fondisti più competitivi del circuito maggiore. 🔗 Leggi su Oasport.it
Leggi anche questi approfondimenti
Milano Cortina 2026, modificati per precauzione i trampolini di Predazzo. Cambiano gli impianti di salto con gli sci e combinata nordica
Combinata Nordica alle Olimpiadi Milano-Cortina 2026: storia, regole e azzurri in gara
Combinata nordica, triplice frattura per Vinzenz Geiger. Il N°1 del mondo fuori a tempo indeterminato
Combinata nordica – Prima vittoria in carriera in Coppa del Mondo per Katharina Gruber! È sua la Mass Start dal trampolino normale di Trondheim - facebook.com Vai su Facebook
Combinata nordica, Rydzek vince in volata il segmento di fondo della Mass a Trondheim. Tre italiani in top15 - Vai su X
Combinata nordica: nel PCR di Trondheim guidano Thomas Rettenegger e Rehrl. Due italiani in top-30 - Si è appena concluso in Norvegia, a Trondheim, il Provisional Competition Round per quanto riguarda la seconda tappa della Coppa del Mondo di combinata ... Si legge su oasport.it
Combinata nordica: la Mass Start va a Thomas Rettenegger, italiani fuori dalla top-30 - Dopo la delusione di settimana scorsa a Ruka, con l'annullamento a causa di condizioni avverse sul trampolino, arriva finalmente la prima vittoria della ... Segnala oasport.it
L’incerto futuro della combinata nordica - Per molte persone, anche tra le più appassionate di sport invernali, la combinata nordica è uno sport difficile da concepire. Da ilpost.it