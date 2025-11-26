Giovane aggredita e rapinata dal fidanzato a Roma arrestate 3 persone e sequestrati oltre 2 kg di droga
I medici hanno immediatamente verificato le condizioni di salute della giovane e i militari hanno raccolto le prime informazioni utili all’individuazione dei presunti aggressori. 🔗 Leggi su Affaritaliani.it
Dall’Italia - Una giovane coppia è stata rapinata e brutalmente aggredita lo scorso 25 ottobre nel parco di Tor Tre Teste, alla periferia est di Roma. I malviventi hanno costretto i due ragazzi a uscire dall’auto e, davanti agli occhi del fidanzato di 24 anni immobili - facebook.com Vai su Facebook
Aggredita e violentata al parco davanti al fidanzato, tre fermati - Aggredita e violentata davanti al fidanzato in un parco alla periferia di Roma. Come scrive ansa.it
Roma, violentata nel parco di Tor Tre Teste davanti al fidanzato: arrestati tre uomini - Leggi su Sky TG24 l'articolo Roma, violentata nel parco di Tor Tre Teste davanti al fidanzato: arrestati tre uomini ... Riporta tg24.sky.it
18enne stuprata da tre ragazzi davanti al fidanzato durante una rapina nel parco di Tor Tre Teste a Roma: tre arresti - È stato il tentativo disperato di una ragazza di 18 anni di proteggere il suo smartphone ad aver scatenato il peggio. Da ilfattoquotidiano.it