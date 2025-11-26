I medici hanno immediatamente verificato le condizioni di salute della giovane e i militari hanno raccolto le prime informazioni utili all’individuazione dei presunti aggressori. 🔗 Leggi su Affaritaliani.it

© Affaritaliani.it - Giovane aggredita e rapinata dal fidanzato a Roma, arrestate 3 persone e sequestrati oltre 2 kg di droga