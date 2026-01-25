Non con il fuoco ma con un grosso masso | danneggiata auto di un 35enne

Un uomo di 35 anni di Empedocle ha subito danni alla sua Renault Megane dopo essere stata colpita da grandi massi. L’episodio, che ha causato danni alla vettura, si è verificato recentemente, senza che siano ancora chiare le motivazioni. Le forze dell’ordine sono al lavoro per accertare quanto accaduto e identificare eventuali responsabili di questo gesto.

Non con il fuoco, ma con delle grosse pietre. Massi scaraventati contro la Renault Megane di un empedoclino trentacinquenne. È accaduto in via Aldo Moro. Nessun dubbio sul fatto che il danneggiamento non è stato accidentale ma mirato. Uno dei grossi massi utilizzati per danneggiare l'utilitaria.🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it Prende fuoco un'auto, danneggiata insegna negozioOggi, 23 dicembre, alle 10 in via Costa a Padova, un’auto parcheggiata davanti a un negozio ha preso fuoco improvvisamente. Prende fuoco un'auto, danneggiata anche l'insegna del negozioOggi, 23 dicembre, alle 10 a Padova, in via Costa, si è verificato un incendio che ha coinvolto un'auto parcheggiata di fronte a un negozio. La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online. Argomenti discussi: Prevenzione e controlli: col modello italiano non ci sarebbe stata la strage di Crans Montana; CICLONE HARRY, UIL FP VIGILI DEL FUOCO: È UN DOPOGUERRA CLIMATICO. LA SICILIA NON PUÒ REGGERSI SOLO SUL NOSTRO SPIRITO DI ABNEGAZIONE; Non con il fuoco, ma con un grosso masso: danneggiata auto di un 35enne; Antincendio nei locali: gli indirizzi per i Vvf. Il fuoco di sant’Antonio illumina Varese: i desideri bruciano nel grande falò alla MottaLa serata clou della festa ha riunito la città intorno alla pira dei Monelli della Motta. Una tradizione che si rinnova tra processione, concerto di campane e bigliettini nella pira ... varesenews.it Salvini: «Sugli asset russi l'Ue scherza con il fuoco. Bene il governo. E io non prendo ordini da Putin»Sull'Ucraina da tempo Matteo Salvini insiste per lo stop all'invio di armi, una posizione che sta causando tensioni con gli alleati Giorgia Meloni e Antonio Tajani all'interno della maggioranza di ... corriere.it ROVIGO. CAPANNONE EDILE A FUOCO: UN FERITO, STRADA CHIUSA Grosso incendio questa sera in un capannone adibito allo stoccaggio di materiale edile in via della Cooperazione, a Rovigo. Un uomo é rimasto ferito, trasportato in ospedale. I vigili del - facebook.com facebook

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.