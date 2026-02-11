Colpisce con un lingotto d’argento l’ex amante e tenta di rapinarla | prete patteggia un anno e quattro mesi

Questa mattina a Roma, un uomo di 45 anni, prete di una parrocchia della periferia, è stato condannato a un anno e quattro mesi di reclusione dopo aver patteggiato la pena. L’uomo aveva aggredito l’ex amante nella sua casa, colpendola con un lingotto d’argento e cercando di rapinarla. La donna ha subito chiamato le forze dell’ordine, che hanno arrestato il prete poco dopo. La vicenda ha suscitato grande scalpore in città.

Aveva aggredito la donna con cui aveva avuto una relazione, tentando di rapinarla nella sua abitazione. Strattoni, colpi alla testa e il tentativo di impedirle di chiedere aiuto. Così è finito nei guai Giuseppe M., prete 63enne originario di un paese in provincia di Cosenza, che ha patteggiato una condanna a un anno e quattro mesi. Come riporta il Messaggero, prima della definizione del processo, però, aveva risarcito la vittima con quattromila euro, somma che la donna, una 70enne romana, ha scelto di devolvere in beneficenza all’ospedale Bambino Gesù. L’aggressione. La vicenda risale a settembre 2021, quando la relazione tra i due era ormai terminata.🔗 Leggi su Open.online

