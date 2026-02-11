Prete aggredisce l’ex amante con un lingotto d'argento per rubarle i gioielli | patteggia 1 anno e 4 mesi

Un sacerdote di 63 anni ha tentato di rubare i gioielli alla sua ex amante. È entrato di notte in casa sua e, dopo averla colpita alla testa con un lingotto d’argento, l’ha costretta ad aprire la cassaforte. L’uomo ha patteggiato un anno e quattro mesi di reclusione.

