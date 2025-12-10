Investimento mortale | conducente patteggia un anno e quattro mesi

Un conducente ha patteggiato un anno e quattro mesi di reclusione con sospensione condizionale della pena, dopo aver investito e causato la morte della 74enne Bruna Rogelja il 4 marzo scorso. L'incidente ha suscitato attenzione sulla sicurezza stradale e le conseguenze di comportamenti imprudenti alla guida.

Patteggia un anno e quattro mesi, con la sospensione condizionale della pena, per aver investito e ucciso la 74enne Bruna Rogelja il 4 marzo scorso. Questa la condanna pronunciata dal Gup Francesco Antoni nei confronti di Roberto Lionetti, il 73enne triestino che in quella tragica circostanza.

Ancora un investimento mortale a Roma. La vittima è Stefano Bottari di Anzio. Aveva appena 27 anni Si chiamava Stefano Bottari, aveva 27 anni. E' lui il giovane che nella serata di ieri, venerdì, è stato travolto da una Porsche Cayenne in via della Grande Mur

Scontro mortale a Eupilio: patteggia 4 anni il conducente che guidava ubriaco - Eupilio, 19 settembre 2025 – La sera del 17 dicembre del 2023, Simone Negri, 23 anni di Cesana Brianza, era morto in un incidente avvenuto sulla provinciale a Eupilio, colpito da un'auto che arriva ...