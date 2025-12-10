Investimento mortale | conducente patteggia un anno e quattro mesi
Un conducente ha patteggiato un anno e quattro mesi di reclusione con sospensione condizionale della pena, dopo aver investito e causato la morte della 74enne Bruna Rogelja il 4 marzo scorso. L'incidente ha suscitato attenzione sulla sicurezza stradale e le conseguenze di comportamenti imprudenti alla guida.
Patteggia un anno e quattro mesi, con la sospensione condizionale della pena, per aver investito e ucciso la 74enne Bruna Rogelja il 4 marzo scorso. Questa la condanna pronunciata dal Gup Francesco Antoni nei confronti di Roberto Lionetti, il 73enne triestino che in quella tragica circostanza. 🔗 Leggi su Triesteprima.it
Ancora un investimento mortale a Roma. La vittima è Stefano Bottari di Anzio. Aveva appena 27 anni Si chiamava Stefano Bottari, aveva 27 anni. E' lui il giovane che nella serata di ieri, venerdì, è stato travolto da una Porsche Cayenne in via della Grande Mur - facebook.com Vai su Facebook
Scontro mortale a Eupilio: patteggia 4 anni il conducente che guidava ubriaco - Eupilio, 19 settembre 2025 – La sera del 17 dicembre del 2023, Simone Negri, 23 anni di Cesana Brianza, era morto in un incidente avvenuto sulla provinciale a Eupilio, colpito da un’auto che arriva ... Si legge su ilgiorno.it
Imu, la mappa delle città più e meno care in vista del saldo del 16 dicembre. In cima Roma (3.500 euro ... ilfattoquotidiano.it
Milan-Sassuolo, arbitro Crezzini: ecco i precedenti con le due squadre. Al VAR… pianetamilan.it
”Ho esagerato”. La famosa cantante italiana cerca il fidanzato sull’app di incontri, ma finisce malissimo tvzap.it
“Ornella Vanoni? Nessuno in grado di prendere il suo posto. Per me si è fermato tutto a Giorgia e Carmen ... ilfattoquotidiano.it
Medicina, secondo appello dopo il “semestre filtro”. In Statale solo in cento hanno accettato i voti del ... ilgiorno.it
Disagio socio-economico 2021: la nuova mappa ISTAT delle città italiane puntomagazine.it