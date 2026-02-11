ColombiaPetro | subito tentato omicidio

Il presidente colombiano Gustavo Petro ha appena confermato di essere stato coinvolto in un tentativo di omicidio. L’episodio è avvenuto ieri mentre viaggiava in elicottero. Petro ha raccontato di aver evitato un attacco che avrebbe potuto finire in tragedia. La notizia ha fatto rapidamente il giro del paese, mentre le autorità indagano su chi ci sia dietro.

23.00 Il presidente colombiano Gustavo Petro ha rivelato di essere scampato a un tentativo di omicidio avvenuto il giorno precedente durante uno spostamento in elicottero.Durante un consiglio dei ministri trasmesso in diretta, Petro ha spiegato che l'elicottero che lo trasportava non ha potuto atterrare perché la sua scorta "temeva" che "sparassero" "Siamo atterrati in un luogo non previsto per non farmi uccidere",ha spiegato spiegato.Il presidente di sinistra, in carica dal 2022,denuncia da mesi che la rete del narcotraffico vuole ucciderlo.

