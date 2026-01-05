Colombia Petro risponde a Trump | Accuse infondate

Il presidente colombiano Gustavo Petro ha risposto alle dichiarazioni di Donald Trump, che aveva invitato Petro a “guardarsi le spalle” in seguito all’operazione militare a Caracas e alla cattura di Nicolás Maduro. La replica di Petro sottolinea che le accuse di Trump sono infondate, evidenziando la volontà di mantenere un dialogo pacifico e rispettoso tra i due paesi. La vicenda evidenzia le tensioni e le dinamiche politiche nella regione.

Il presidente colombiano Gustavo Petro ha replicato alle dichiarazioni di Donald Trump, che lo aveva invitato a «guardarsi le spalle» dopo l'operazione militare condotta a Caracas e culminata con la cattura di Nicolás Maduro. Petro, tra i primi leader dell'area a intervenire pubblicamente dopo l'azione in Venezuela, ha affidato la sua risposta a un messaggio pubblicato su X, nel quale ha respinto le accuse rivoltegli: «Sostiene io sia un narcotrafficante e che possegga fabbriche di cocaina», ha scritto il capo dello Stato colombiano, precisando di «non essere mai stato citato in alcuna indagine giudiziaria legata al traffico di droga».

#Venezuela "Tutto il popolo venezuelano, colombiano e latinoamericano deve scendere in piazza. Io narcotrafficante Da Trump accuse false". Questa la risposta del presidente della Colombia Petro sui social alla minaccia di intervento, e a "guardarsi le sp - facebook.com facebook

