Colombia’s Petro says discussed Venezuelan gas fight against drugs with Trump

Il presidente colombiano Gustavo Petro ha confermato di aver parlato con Donald Trump di gas venezuelano e della lotta contro il narcotraffico. Le conversazioni si sono svolte in un clima di apertura, anche se i dettagli non sono stati resi noti. Petro ha sottolineato che si tratta di temi importanti per entrambi i paesi e che si cerca un approccio condiviso per affrontarli. La notizia arriva mentre la situazione politica e economica nella regione rimane complessa e in evoluzione.

BOGOTA, Feb 3 (Reuters) - Colombian President Gustavo Petro told local radio station Caracol on Tuesday that he and his U.S. counterpart Donald Trump had discussed the possibility of exporting Venezuelan gas via Colombia, the fight against drug trafficking and Colombia’s trade and drugs spat with Ecuador at a White House meeting. The two men have clashed since Trump began his current term, with the U.S. leader repeatedly accusing Petro’s administration, without evidence, of enabling a steady flow of cocaine into the U.S., imposing sanctions on the Colombian leader and threatening military action against the South American country. 🔗 Leggi su Internazionale.it © Internazionale.it - Colombia’s Petro says discussed Venezuelan gas, fight against drugs with Trump Approfondimenti su Colombia Venezuela Gas Colombia, Petro risponde a Trump: «Accuse infondate» Il presidente colombiano Gustavo Petro ha risposto alle dichiarazioni di Donald Trump, che aveva invitato Petro a “guardarsi le spalle” in seguito all’operazione militare a Caracas e alla cattura di Nicolás Maduro. Trump: Presidente Colombia Gustavo Petro stia attento a non farsi beccare Un recente rapporto suggerisce che il presidente colombiano Gustavo Petro potrebbe essere coinvolto in attività legate alla produzione di cocaina destinata agli Stati Uniti. La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online. Colombian President Gustavo Petro Issues Shocking Public Dare To Trump Ultime notizie su Colombia Venezuela Gas Argomenti discussi: Un discorso molto strano di Gustavo Petro sul sesso e su Gesù. Colombia, Petro vola da Trump per un vertice storico tra tensioni e dialogoIl presidente colombiano Gustavo Petro è partito alla volta di Washington per un incontro con Donald Trump, definito una pietra miliare dalla presidenza di Bogotà. (ANSA) ... ansa.it Trump wins tug-of-war with Petro: Colombia accepts migrants expelled from the USClash and agreement: after a tight confrontation between Bogotá and Washington, Colombian President Gustavo Petro yields to American pressure and accepts the flights with the deportees The Colombian ... liberoreporter.it Non si placano le mire imperiali del presidente Usa che minaccia ancora Nuuk: «In quel territorio faremo qualcosa, o con le buone o con le cattive». La prossima settimana alla Casa Bianca il presidente colombiano Petro. Lo psicopatico d'Oltreoceano: «No - facebook.com facebook

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.