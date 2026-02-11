Colombia il presidente Petro | Scampato ad un attentato alla mia vita

Il presidente colombiano Gustavo Petro ha annunciato di essere stato vittima di un tentativo di attentato. Petro si è detto fortunato a essere sopravvissuto e ha condannato l’attacco. La notizia ha scosso l’intera nazione, che ora si chiede chi ci sia dietro a questa minaccia alla sua vita.

Il presidente colombiano Gustavo Petro ha denunciato di essere stato il bersaglio di un attentato alla sua vita. L’episodio è avvenuto nella serata di lunedì 9 febbraio, quando l’elicottero su cui viaggiava con le figlie non è potuto atterrare a causa di timori fondati di un attacco armato. Le autorità hanno rafforzato le misure di sicurezza attorno al presidente, mentre l’allarme per la violenza politica nel paese si fa sempre più pressante in vista delle prossime elezioni. Una notte carica di tensione per il presidente Petro e la sua famiglia. L’elicottero che trasportava il presidente e le sue figlie non ha potuto effettuare l’atterraggio previsto in una località della costa caraibica.🔗 Leggi su Ameve.eu Approfondimenti su Petro Colombia Trump: Presidente Colombia Gustavo Petro stia attento a non farsi beccare – Il video Un video diffuso recentemente ha sollevato preoccupazioni riguardo alle attività del Presidente colombiano Gustavo Petro. Trump: Presidente Colombia Gustavo Petro stia attento a non farsi beccare Un recente rapporto suggerisce che il presidente colombiano Gustavo Petro potrebbe essere coinvolto in attività legate alla produzione di cocaina destinata agli Stati Uniti. Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento. Ultime notizie su Petro Colombia Argomenti discussi: L’incontro tra Gustavo Petro e Donald Trump è andato meglio del previsto; Colombia lacerata dal narcotraffico e con l’ultradestra che incombe: il presidente Petro vola da Trump; Colombia, il presidente Petro denuncia: Sono scampato a un tentativo di omicidio; Colombia, il presidente Petro: Scampato ad un attentato alla mia vita. Colombia, il presidente Petro: Scampato ad un attentato alla mia vitaLunedì 9 febbraio l’elicottero sul quale viaggiava non è potuto atterrare in una località della costa caraibica a causa dei fondati timori di un attacco armato. Secondo fonti giornalistiche, nel piano ... tg24.sky.it Il presidente colombiano denuncia, 'scampato ad un attentato alla mia vita'Il presidente colombiano Gustavo Petro ha dichiarato di essere scampato a un attentato, denunciando l'esistenza di un piano per attentare alla sua vita. (ANSA) ... ansa.it Il presidente colombiano e quello statunitense si sono incontrati alla Casa Bianca; entrambi hanno definito l’incontro cordiale, dopo mesi di rapporti pessimi e reciproci attacchi verbali - facebook.com facebook

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.