Colombia | candidato presidente di destra ' attaccherò produttori cocaina con appoggio Usa'

Il candidato di destra alla presidenza della Colombia ha annunciato che chiederà il sostegno degli Stati Uniti per una campagna militare contro i gruppi armati che producono cocaina. Durante i primi tre mesi di governo, intende lanciare bombardamenti per cercare di smantellare le basi di questi gruppi e ridurre la produzione di droga. La proposta ha già suscitato reazioni contrastanti nel paese.

Bogotà, 11 feb. (AdnkronosAfp) - Il candidato di destra alla presidenza della Colombia cercherà il sostegno degli Stati Uniti per una campagna di bombardamenti volta a sgominare i gruppi armati produttori di cocaina durante i suoi primi 90 giorni di mandato. In un'intervista all'Afp, Abelardo de la Espriella, leader dei "Difensori della patria", ha affermato che un "piano shock" includerebbe il bombardamento degli accampamenti nella giungla e la ripresa delle fumigazioni aeree con aerei statunitensi. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Colombia: candidato presidente di destra, 'attaccherò produttori cocaina con appoggio Usa' Approfondimenti su Colombia Presidente Venezuela, Delcy Rodriguez giura da presidente e apre a Usa. Trump avverte Colombia e Messico Delcy Rodríguez ha prestato giuramento come presidente ad interim del Venezuela, sostituendo Nicolas Maduro, che si trova a New York in seguito alla sua cattura da parte degli Stati Uniti. Usa, Trump riceve il presidente della Colombia alla Casa Bianca senza cerimoniale Trump ha incontrato il presidente della Colombia alla Casa Bianca senza cerimonie ufficiali. Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento. Ultime notizie su Colombia Presidente Argomenti discussi: Colombia lacerata dal narcotraffico e con l’ultradestra che incombe: il presidente Petro vola da Trump; José Seguro, chi è il candidato presidente in Portogallo: europeista, con l'Ucraina e gli Usa (ma non è un fan di Trump); Colombia, il Consiglio elettorale esclude Iván Cepeda dalle primarie della sinistra; Tomba, Compagnoni e Goggia accendono i bracieri. Video. Colombia: morto il candidato alla presidenza Miguel Uribe TurbayIl giovane politico era uno dei favoriti per le elezioni presidenziali del 2026 ed era arrivato al Senato in questa legislatura come il parlamentare più votato, con 226.923 voti. Miguel Uribe Turbay ... it.euronews.com Colombia, ultimatum di Petro ai gruppi armati, 'superata la linea rossa'Il presidente colombiano Gustavo Petro ha denunciato il rapimento di una senatrice indigena in un'area sotto controllo di gruppi guerriglieri, in un contesto di crescente violenza politica alla vigili ... ansa.it Il Parlamento europeo ha dato il via libera definitivo a due modifiche del regolamento Ue sulle procedure di asilo, volte ad accelerare l'analisi delle richieste di protezione. Bangladesh, Colombia, Egitto, Kosovo, India, Marocco e Tunisia saranno ora considerat x.com Con una maggioranza sostenuta dal Ppe e dalle destre, l'Eurocamera ha dato il via libera definitivo a due modifiche del regolamento Ue sulle procedure di asilo, volte ad accelerare l'analisi delle richieste di protezione. Bangladesh, Colombia, Egitto, Kosovo, I - facebook.com facebook

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.