Venezuela Delcy Rodriguez giura da presidente e apre a Usa Trump avverte Colombia e Messico
Delcy Rodríguez ha prestato giuramento come presidente ad interim del Venezuela, sostituendo Nicolas Maduro, che si trova a New York in seguito alla sua cattura da parte degli Stati Uniti. Nel frattempo, l’amministrazione statunitense ha manifestato apertura verso un dialogo con il governo venezuelano, mentre Trump ha avvertito Colombia e Messico in relazione alla situazione regionale. La situazione politica nel paese rimane complessa e in evoluzione.
Delcy Rodríguez ha giurato come presidente ad interim del Venezuela mentre Nicolas Maduro, del quale è stata vice presidente dal 2018, era alla sbarra a New York dopo la sua cattura nell’incursione Usa di due giorni prima. Solo poche ore prima Rodriguez ha ammorbidito i suoi toni iniziali verso gli Stati Uniti, passando dal rivendicare che Maduro è il leader legittimo del Venezuela e denunciare “un’atrocità che viola il diritto internazionale” a invitare Washington a “collaborare” e instaurare “relazioni rispettose”. Le sue parole sono giunte dopo che Donald Trump l’ha di fatto minacciata, avvertendola domenica in un’intervista a The Atlantic che in caso di mancato allineamento “pagherà un prezzo molto alto, probabilmente più alto di quello di Maduro”. 🔗 Leggi su Lapresse.it
