Colleferro truffa della ricarica in una sala slot | incastrato dalle telecamere un pregiudicato del napoletano

Gli agenti del Commissariato di Polizia di Stato di Colleferro hanno individuato e denunciato un pregiudicato napoletano che aveva messo a segno una truffa “della ricarica” in una sala slot. Le telecamere di sorveglianza hanno incastrato l’uomo, che ora rischia una denuncia penale.

Gli agenti del Commissariato di Polizia di Stato di Colleferro hanno individuato e denunciato l'autore della truffa perpetrata nei giorni scorsi. La dinamica dei fatti Le indagini sono scattate a seguito della denuncia sporta dal titolare dell'attività commerciale.

