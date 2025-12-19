Ausonia finto Maresciallo truffa un’anziana | incastrato trasfertista napoletano grazie alle telecamere

Un finto maresciallo ha truffato un’anziana in provincia di Frosinone, ma grazie alle telecamere è stato possibile incastrare il responsabile. La rapida azione delle forze dell’ordine ha permesso di bloccare l’inganno e di tutelare la vittima. La lotta alle truffe agli anziani continua con determinazione, dimostrando come la tecnologia possa essere un alleato fondamentale nella prevenzione e nel contrasto di questi reati.

Non si ferma l'ondata di raggiri ai danni degli anziani in provincia di Frosinone, ma la risposta dell'Arma è immediata. I Carabinieri della Stazione di Ausonia, a conclusione di un’articolata attività d’indagine, hanno denunciato a piede libero un 46enne residente in provincia di Napoli, già. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it Leggi anche: Finto carabiniere truffa un’anziana a Rapallo: arrestato un 36enne napoletano grazie ai video e alla testimonianza di un tassista Leggi anche: Ausonia, ennesima truffa del finto carabinieri a una anziana. Trafugati 3 mila euro Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento. Ausonia, Truffa del finto carabiniere e non solo: raggirate due anziane; Ausonia, smascherata la banda dei finti Carabinieri: denunciati due truffatori che raggiravano gli anziani; Truffa del finto maresciallo dei carabinieri, due uomini denunciati tra Foggia e la Ciociaria; Pensionata foggiana truffata, finto dipendente comunale le sottrae soldi e carte di credito: 41enne nei guai. Truffa del finto carabiniere e non solo: raggirate due anziane - I carabinieri di Ausonia hanno denunciato due uomini, rispettivamente di 31 e 41 anni, ritenuti responsabili di distinte truffe ai danni di persone anziane. ciociariaoggi.it

Truffa del finto maresciallo dei carabinieri, due uomini denunciati tra Foggia e la Ciociaria - Un uomo si spacciava per maresciallo dei carabinieri e aveva convinto una 81enne che il figlio fosse stato arrestato e ... immediato.net

Truffa da 25mila euro a un'anziana, si finge maresciallo: arrestato mentre rientrava a Napoli - Padova, anziana raggirata con il finto maresciallo: truffa da 25mila euro sventata in stazione. nordest24.it

#Ausonia – Truffa del finto carabiniere: denunciati due uomini | tg24.info | Iscriviti al nostro canale facebook https://bit.ly/tg24-fb e al canale whatsapp: https://bit.ly/tg24-wa | #truffanziani #duepersonedenunciate #carabinieri #truffafintocrabiniere - facebook.com facebook

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.