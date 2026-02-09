Carnevale in festa tra Mili Marina e Galati | eventi sfilate e la Mascherina d’Oro per i bambini

Il Carnevale entra nel vivo tra Mili Marina e Galati. Questo fine settimana, le strade si riempiranno di colori, sfilate e allegria, grazie agli eventi organizzati dalla parrocchia San Paolino Vescovo. I bambini si preparano a sfoggiare le loro maschere e a partecipare alla tradizionale “Mascherina d’Oro”. La festa promette di portare tanta spensieratezza e divertimento per tutta la famiglia.

Il carnevale tra Mili Marina e Galati si prepara a vivere un fine settimana di festeggiamenti, con un programma ricco di eventi organizzato dalla parrocchia San Paolino Vescovo. La comunità si appresta a celebrare la tradizione con una serata danzante, una gara di maschere per i più piccoli e una sfilata che colorerà le strade dei due borghi marinari messinesi, offrendo momenti di svago e convivialità a residenti e visitatori. La parrocchia San Paolino Vescovo, da anni punto di riferimento per la vita sociale e culturale di Mili Marina, ha confermato l’organizzazione del carnevale anche per il 2026, rinnovando un’offerta che si è radicata nel tessuto locale.🔗 Leggi su Ameve.eu

Questa sera, alle 20, inizia il carnevale tra Mili marina e Galati.

