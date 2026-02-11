Colesterolo e trigliceridi alti? Ecco l' integratore che li abbassa e aumenta l’HDL

Un nuovo integratore promette di abbassare colesterolo e trigliceridi alti, aumentando nel contempo i livelli di HDL. Gli omega-3 sono già noti per il loro ruolo nel ridurre il rischio cardiovascolare, ma ora sembra che le fonti naturali di questi acidi siano ancora più efficaci. La notizia arriva mentre molte persone cercano soluzioni semplici per migliorare la salute del cuore.

Una dieta equilibrata, che includa grassi "buoni" come quelli presenti nel pesce, negli oli vegetali e nella frutta secca, è in molti casi sufficiente a mantenere sotto controllo colesterolo e trigliceridi. Quando ciò non fosse possibile, o in presenza di valori persistentemente elevati, il medico potrebbe consigliare il ricorso a un integratore di Omega-3. Gli Omega-3 sono acidi grassi essenziali, cioè sostanze che l'organismo non è in grado di produrre autonomamente e che devono essere introdotte dall'esterno. Hanno un impatto ben noto sul metabolismo dei lipidi nel sangue, e soprattutto su trigliceridi e colesterolo, due dei parametri più importanti per la valutazione del rischio cardiovascolare.

Una nuova pillola sperimentale ha mostrato risultati promettenti sui primi test sull'uomo.

