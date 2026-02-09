Pillola sperimentale abbatte trigliceridi e colesterolo nel sangue | positivi i primi test sull'uomo
Una nuova pillola sperimentale ha mostrato risultati promettenti sui primi test sull’uomo. La sostanza, chiamata TLC-2716, sembra ridurre in modo significativo i trigliceridi e il colesterolo nel sangue dopo i pasti. I ricercatori sono soddisfatti dei primi dati, che aprono la strada a ulteriori studi clinici. La strada verso un possibile nuovo farmaco per il controllo dei livelli di colesterolo sembra più vicina.
La pillola sperimentale TLC-2716 riduce sensibilmente i trigliceridi e il colesterolo residuo dopo i pasti fino. I primi test sull'uomo mostrano che il composto è sicuro e ben tollerato. Può rivoluzionare la prevenzione delle malattie cardiovascolari come infarto e ictus.🔗 Leggi su Fanpage.it
Approfondimenti su TLC 2716
Virus Nipah, annunciati i primi test sull’uomo del vaccino: l’infezione ha una mortalità del 40-75%
Dopo aver ottenuto buoni risultati nelle prove in laboratorio, i ricercatori dell'Università di Tokyo preparano i primi test sul vaccino contro il virus Nipah.
Uno dei primi fattori di rischio dell’infarto è il colesterolo LDL alto. Un nuovo studio offre una nuova possibilità terapeutica: una pillola che tiene sotto controllo l’ipercolesterolemia
L'infarto resta una delle principali minacce per la salute, con oltre 600 casi giornalieri in Italia.
Ultime notizie su TLC 2716
