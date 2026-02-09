Pillola sperimentale abbatte trigliceridi e colesterolo nel sangue | positivi i primi test sull'uomo

Una nuova pillola sperimentale ha mostrato risultati promettenti sui primi test sull’uomo. La sostanza, chiamata TLC-2716, sembra ridurre in modo significativo i trigliceridi e il colesterolo nel sangue dopo i pasti. I ricercatori sono soddisfatti dei primi dati, che aprono la strada a ulteriori studi clinici. La strada verso un possibile nuovo farmaco per il controllo dei livelli di colesterolo sembra più vicina.

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.