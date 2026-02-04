Uomo morto in un incendio a Massa moglie in codice rosso | feriti anche 3 carabinieri intervenuti per salvarli

Un incendio scoppiato in un appartamento a Massa ha provocato la morte di un uomo anziano. La moglie è rimasta grave in codice rosso. Durante l’intervento, tre carabinieri sono rimasti intossicati e sono stati portati in ospedale. I soccorsi stanno cercando di ricostruire cosa abbia scatenato le fiamme.

Un anziano è morto in un incendio scoppiato in un appartamento a Massa (Massa Carrara). La moglie dell’uomo è stata portata in codice rosso in ospedale. Intossicati anche due carabinieri intervenuti sul luogo del rogo e ferito un terzo militare. In corso le indagini sulle cause dell’accaduto. L’incendio a Massa L’incendio è divampato nella notte in un appartamento in via Armando Angelini a Massa (Massa Carrara). L’anziano è morto, mentre la moglie sarebbe rimasta intossicata e trasferita in codice rosso in ospedale. Il luogo in cui è avvenuto l’incendio a Massa Nel nosocomio sono stati portati anche due carabinieri intossicati e un terzo militare che ha riportato un problema a un arto ed è stato soccorso in codice giallo. 🔗 Leggi su Virgilio.it

Approfondimenti su Massa Incendio

Un incendio scoppiato nella notte tra il 3 e il 4 febbraio a Massa ha causato la morte di un uomo e il grave stato della moglie.

Questa mattina a Massa si parla di un dramma che si è consumato nella notte.

Ultime notizie su Massa Incendio

