Code sull' Adriatica | Cervia-Ravenna in 53 minuti e mezzi di soccorso bloccati per i lavori stradali

Questa mattina i viaggi sulla statale 16 Adriatica sono diventati un vero incubo. Un lettore ha segnalato lunghe code tra Cervia e Ravenna, dove i lavori stradali hanno generato rallentamenti pesanti. La strada, spesso trafficata, ora si blocca anche per i mezzi di soccorso, che trovano difficoltà a passare. La situazione ha suscitato rabbia tra i pendolari e i residenti, che chiedono interventi più efficaci e una pianificazione migliore dei lavori.

Diamo spazio alla segnalazione di un nostro lettore in riferimento ai lavori in corso sulla statale 16 Adriatica: "Vergogna! Programmare la chiusura di due tratti di strada e nello stesso periodo da veri geni. Cervia-Ravenna 53 minuti (per non parlare dei mezzi di soccorso bloccati con le sirene).

