Un incidente sulla FiPiLi ha causato un camion in fiamme, con il tratto chiuso e lunghe code in corso. Vigili del fuoco e soccorsi sono intervenuti prontamente per gestire la situazione. I disagi si protraggono, mentre le prime ricostruzioni indicano che si tratterebbe di un veicolo pesante coinvolto nell’incendio. Continueremo a seguire gli sviluppi di questa emergenza sulla strada.

© Lanazione.it - Camion in fiamme sulla FiPiLi, tratto chiuso e code. In azione vigili del fuoco e mezzi di soccorso

Ponsacco, 17 dicembre 2025 – Ancora disagi sulla FiPiLi a causa di un mezzo in fiamme. Ad andare a fuoco, stando alle prime informazioni, sarebbe stato un mezzo pesante. Sul posto sono stati immediatamente richiamati i vigili del fuoco, in azione insieme ai mezzi di soccorso. Dove è accaduto. E’ successo intorno alle 19 nei pressi dell’area di servizio dopo l’uscita di Ponsacco, in direzione mare. Per consentire il passaggio dei mezzi, lo svincolo è stato chiuso, mentre il tratto interdetto alla circolazione è quello che va da Ponsacco fino alla diramazione con Pisa. Incognita FiPiLi anche sul 2026. 🔗 Leggi su Lanazione.it

Leggi anche: Camion in fiamme in galleria: chiuso tratto dell'A1

Leggi anche: Camion in fiamme in galleria: chiuso un tratto della A1 Direttissima nella notte

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Guasticce, camion a fuoco in Fi-Pi-Li: chiuso un tratto della superstrada; FiPiLi, tir in fiamme all'interporto provoca code chilometriche verso Livorno e strada ancora chiusa dopo ore; Incognita FiPiLi anche sul 2026. “Il pedaggio per ora non è previsto”. Il punto su strade e autostrade toscane; Guasticce camion a fuoco in Fi-Pi-Li | chiuso un tratto della superstrada.

Tir in fiamme sulla FiPiLi, chiuso un tratto della superstrada - Livorno, code e disagi tra lo svincolo con l’A12 e Interporto est a causa del mezzo in fiamme. lanazione.it