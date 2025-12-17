Camion in fiamme sulla FiPiLi tratto chiuso e code In azione vigili del fuoco e mezzi di soccorso
Un incidente sulla FiPiLi ha causato un camion in fiamme, con il tratto chiuso e lunghe code in corso. Vigili del fuoco e soccorsi sono intervenuti prontamente per gestire la situazione. I disagi si protraggono, mentre le prime ricostruzioni indicano che si tratterebbe di un veicolo pesante coinvolto nell’incendio. Continueremo a seguire gli sviluppi di questa emergenza sulla strada.
Ponsacco, 17 dicembre 2025 – Ancora disagi sulla FiPiLi a causa di un mezzo in fiamme. Ad andare a fuoco, stando alle prime informazioni, sarebbe stato un mezzo pesante. Sul posto sono stati immediatamente richiamati i vigili del fuoco, in azione insieme ai mezzi di soccorso. Dove è accaduto. E’ successo intorno alle 19 nei pressi dell’area di servizio dopo l’uscita di Ponsacco, in direzione mare. Per consentire il passaggio dei mezzi, lo svincolo è stato chiuso, mentre il tratto interdetto alla circolazione è quello che va da Ponsacco fino alla diramazione con Pisa. Incognita FiPiLi anche sul 2026. 🔗 Leggi su Lanazione.it
