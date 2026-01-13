A14 diramazione per Ravenna chiusi per una notte i rami di immissione sull' Adriatica

Per lavori di manutenzione, sulla D14 Diramazione per Ravenna, i rami di immissione sulla SS16 Adriatica saranno chiusi dalle 22:00 di venerdì 16 alle 6:00 di sabato 17 gennaio, per chi proviene dalla A14 Bologna-Taranto. La chiusura riguarda le immissioni verso Ferrara e Rimini, al fine di garantire la sicurezza durante gli interventi sulle barriere di sicurezza. Si consiglia di pianificare eventuali percorsi alternativi.

