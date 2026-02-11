Cocaina hashish e ketamina | un arresto e due denunce in 48 ore

Nelle ultime 48 ore, la Polizia ha messo a segno un arresto e due denunce tra il centro e la prima periferia. La Squadra mobile ha fermato un uomo già noto alle forze dell’ordine, trovato in possesso di droga. Contestualmente, altri due pusher sono stati colti sul fatto e segnalati alle autorità. Le operazioni sono state parte di una vasta attività contro lo spaccio di sostanze stupefacenti in città.

Interventi della Squadra mobile e delle volanti tra le vie Beverara, San Felice e Amendola. Sequestrati 70 grammi di droghe Nelle ultime 48 ore, Squadra mobile e reparti di controllo del territorio hanno arrestato un pluripregiudicato e denunciato due pusher, ritenuti attivi tra il centro e la prima periferia. Un cittadino marocchino di 33 anni, volto noto alle forze dell'ordine per i suoi precedenti per rapina e reati contro il patrimonio, è stato nuovamente arrestato. Era finito in manette a fine dicembre 2025. Gli agenti della Squadra mobile - sezione contrasto al crimine diffuso - lo hanno sorpreso lunedì, 9 febbraio, a vendere cocaina in via della Beverara.

Due giovani donne di Messina sono state arrestate dai carabinieri a Catania per il possesso e il traffico di sostanze stupefacenti, tra cui ketamina, MDMA, cocaina e cocaina rosa.

Un uomo di 33 anni a Bergamo è stato trovato in possesso di sostanze stupefacenti e prodotti illegali, tra cui ecstasy, cocaina, hashish, ketamina e sigarette elettroniche alla cannabis.

