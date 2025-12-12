Addosso ha ecstasy cocaina hashish ketamina e sigarette elettroniche alla cannabis | 33enne nei guai

Un uomo di 33 anni a Bergamo è stato trovato in possesso di sostanze stupefacenti e prodotti illegali, tra cui ecstasy, cocaina, hashish, ketamina e sigarette elettroniche alla cannabis. La scoperta è avvenuta durante un controllo di routine, portando all'arresto e al sequestro di numerose sostanze illegali.

Bergamo. Dieci pastiglie di ecstasy, due di ketamina, cinque dosi di cocaina, un pezzo di hashish da 11 grammi, quattro sigarette elettroniche cariche di cannabinoidi. È quanto la Polizia Locale di Bergamo ha trovato addosso a M.C., senegalese di 33 anni residente a Villongo, un diploma al Cfp come tecnico elettronico, fino a qualche mese fa un lavoro come corriere. Gli agenti nel pomeriggio di mercoledì 10 dicembre erano impegnati in un servizio di controllo delle zone più sensibili della città in collaborazione con la questura quando, al terminal Arriva di piazzale Marconi, hanno chiesto i documenti al senegalese. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

