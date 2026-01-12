Ketamina Mdma cocaina cocaina rosa | due spacciatrici messinesi arrestate in discoteca a Catania

Due giovani donne di Messina sono state arrestate dai carabinieri a Catania per il possesso e il traffico di sostanze stupefacenti, tra cui ketamina, MDMA, cocaina e cocaina rosa. Le operazioni hanno portato al sequestro di diverse dosi durante un intervento in una discoteca. L’indagine evidenzia l’attività di spaccio nel contesto dei locali notturni della zona.

Ketamina, Mdma, cocaina, cocaina rosa: avevano dosi di queste droghe due spacciatrici, rispettivamente di 26 e 27 anni, residenti nella provincia di Messina, arrestate dai carabinieri a Catania. L’operazione si è svolta all’interno di un locale etneo in occasione di un evento serale durante il quale i militari hanno individuato le due spacciatrici che cercavano di confondersi tra la folla di. 🔗 Leggi su Feedpress.me

