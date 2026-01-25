Non puoi entrare ma l'uomo accoltella il ristoratore e spacca tutto | clienti chiusi dentro e paura a Pescara

Da fanpage.it 25 gen 2026

Sabato sera a Pescara, in piazza Primo Maggio, si è verificato un episodio di violenza che ha coinvolto un ristorante. Un uomo ha aggredito il ristoratore, causando danni e mettendo in fuga o intrappolando i clienti presenti. La scena ha generato paura tra i presenti, costringendo alcuni a rifugiarsi all’interno del locale fino all’arrivo delle forze dell’ordine.

La brutale e incontrollata violenza è andata in scena sabato sera in piazza Primo Maggio. Molti clienti sono scappati immediatamente mentre altri sono rimasti rinchiusi dentro terrorizzati fino all'arrivo della polizia.🔗 Leggi su Fanpage.itImmagine generica

