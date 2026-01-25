Non puoi entrare ma l'uomo accoltella il ristoratore e spacca tutto | clienti chiusi dentro e paura a Pescara

Sabato sera a Pescara, in piazza Primo Maggio, si è verificato un episodio di violenza che ha coinvolto un ristorante. Un uomo ha aggredito il ristoratore, causando danni e mettendo in fuga o intrappolando i clienti presenti. La scena ha generato paura tra i presenti, costringendo alcuni a rifugiarsi all’interno del locale fino all’arrivo delle forze dell’ordine.

La brutale e incontrollata violenza è andata in scena sabato sera in piazza Primo Maggio. Molti clienti sono scappati immediatamente mentre altri sono rimasti rinchiusi dentro terrorizzati fino all'arrivo della polizia. Momenti di paura ieri sera in centro a Pescara, quando sul lungomare un 35enne ubriaco ha accoltellato all'addome uno dei titolari del ristorante "La Barcaccia" che aveva tentato di impedire all'uomo di entrare nel locale. Il 35enne di origini extracomunitarie

