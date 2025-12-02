Media americani preoccupati per i lavori all'arena Santa Giulia a Milano-Cortina | Per l'hockey non c'è un piano B

Fanpage.it | 2 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

I media americani, come Associated Press e New York Post, temono che l'arena Santa Giulia non verrà costruita in tempo per le Olimpiadi di Milano-Cortina 2026. Come spiegato dai responsabili dei Giochi, "non c'è nessun piano B". 🔗 Leggi su Fanpage.it

Immagine generica

Altre letture consigliate

media americani preoccupati lavoriMedia americani preoccupati per i lavori all’arena Santa Giulia a Milano-Cortina: “Per l’hockey non c’è un piano B” - I media americani, come Associated Press e New York Post, temono che l'arena Santa Giulia non verrà costruita in tempo per le Olimpiadi di Milano- Riporta fanpage.it

Cerca Video su questo argomento: Media Americani Preoccupati Lavori