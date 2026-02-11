Una classe di liceali ha fatto il saluto fascista durante la settimana della Memoria. La scena ha fatto discutere sui social dopo che alcuni studenti sono stati ripresi mentre si salutavano in modo provocatorio. Intanto, sui social gira un video di un challenge tra adolescenti su TikTok, dove si sfidano a portare in classe l’oggetto più strano per raccogliere like.

Una sfida su TikTok, un challenge da adolescenti per racimolare qualche like sui social sfidandosi a portare in classe l’oggetto più strano. Ci sarebbe questo alla base della foto che un’intera classe di un liceo di Sulmona si è scattata mentre fa il saluto fascista esponendo una bandiera con i simboli del regime durante un’assemblea nella settimana della Memoria, a ridosso del 27 gennaio, giorno in cui viene ricordato l’orrore della Shoah. Un’immagine che ha fatto il giro di social e gruppi WhatsApp. I docenti del liceo si sono detti "sconvolti" mentre la dirigente ha affidato ad un post su Facebook il proprio sdegno di fronte al comportamento di "quei pochi" che - ha scritto - "non rappresentano in alcun modo la nostra comunità scolastica". 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Classe di liceali fa il saluto fascista nella settimana della Memoria

Approfondimenti su Classe Memoria

Vincenzo Schettini, ospite di The BSMT di Gianluca Gazzoli, ha condiviso il suo approccio all'insegnamento, partendo da un gesto che nel tempo ha suscitato dibattiti.

Questa mattina si è diffuso un video girato in una classe di un liceo di Sulmona, in cui si vedevano alcuni studenti fare il saluto fascista davanti a una bandiera del regime.

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Ultime notizie su Classe Memoria

Argomenti discussi: Classe di liceali fa il saluto fascista nella settimana della Memoria; Iscrizione prima classe 2026-2027: domanda entro il 14 febbraio 2026. Indicazioni per ogni grado [LO SPECIALE]; Inchiodati alla giovinezza da una reunion di classe; Liceali baresi a Roma per due notti, la gita del Flacco costa 600 euro: Costi fuori controllo.

Martedì 10 febbraio: una giornata da liceali! Sarà una mattinata dedicata all’orientamento in uscita dalle scuole medie, per chi si sente ancora indeciso sull’indirizzo da scegliere per la scuola superiore o vorrebbe provare a trascorrere una giornata in classe - facebook.com facebook