Schettini | Quando entro in classe i miei studenti devono alzarsi Non è un saluto fascista

Vincenzo Schettini, ospite di The BSMT di Gianluca Gazzoli, ha condiviso il suo approccio all'insegnamento, partendo da un gesto che nel tempo ha suscitato dibattiti. Ha spiegato come, entrando in classe, chiede agli studenti di alzarsi, precisando che si tratta di un gesto rispettoso e non legato a simbolismi politici. Un esempio di metodo didattico che mira a instaurare disciplina e rispetto senza fraintendimenti.

Ospite di The BSMT di Gianluca Gazzoli, Vincenzo Schettini ha raccontato il suo modo di stare in classe partendo da un gesto che negli anni ha fatto discutere. “Ogni volta che varco la soglia, i miei ragazzi si devono alzare in piedi”, spiega. Non si tratta, chiarisce subito, di un richiamo ideologico né di un’imposizione autoritaria: “Non è un saluto fascista, smettiamola di dire queste cretinate, è il rispetto”. Per Schettini quel gesto serve a marcare il riconoscimento di un ruolo adulto e di una funzione educativa che non può essere confusa o annacquata. L'articolo Schettini: “Quando entro in classe i miei studenti devono alzarsi.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it Leggi anche: Schettini: “Tecnologia in classe? Non uso più niente, zero. Sono tornato alla carta” Perché le tartarughe non riescono ad alzarsi quando si ribaltanoLe tartarughe, a causa della forma del loro guscio e del peso distribuito, spesso incontrano difficoltà nel rimettersi in posizione quando si ribaltano. La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento. Argomenti discussi: Schettini: Quando entro in classe i miei studenti devono alzarsi. Non è un saluto fascista; Prof Schettini e i video in classe: lo sfogo contro le critiche; Vincenzo Schettini alle Muse di Ancona con La fisica che ci piace - L'ultima lezione; Vincenzo Schettini ad Ancona: la fisica diventa spettacolo al Teatro delle Muse. Punto a cuore 3.0 È in arrivo al C'entro spazio giovani "Carlo Acutis" il corso di ricamo creativo "Punto a cuore". Un corso semplice per imparare le basi del ricamo creativo e personalizzare t-shirt, shopper, berretti e molto altro. Un momento pensato per - facebook.com facebook

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.