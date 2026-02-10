Video in classe con saluto fascista e bandiera del regime | indagati 5 minorenni di un liceo abruzzese

Questa mattina si è diffuso un video girato in una classe di un liceo di Sulmona, in cui si vedevano alcuni studenti fare il saluto fascista davanti a una bandiera del regime. La scena ha scatenato polemiche e ora cinque minorenni sono indagati per propaganda e istigazione a delinquere, accusati di aver promosso idee discriminatorie.

Avrebbero girato un video in cui fanno il saluto fascista e per questo, ora, cinque studenti minorenni di un liceo di Sulmona, sono indagati per propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale. Immagini che sarebbero finite su TikTok, per poi essere rimosse, in cui si.

Questa mattina, cinque studenti minorenni di un liceo di Sulmona sono stati indagati dopo aver girato un video in classe in cui fanno il saluto fascista e mostrano una bandiera del regime.

Video in classe con saluto fascista e bandiera del regime: indagati 5 minorenni di un liceo abruzzeseGli studenti di un liceo di Sulmona avrebbero girato il video nella settimana in cui si ricorda la tragedia dell'Olocausto e lo avrebbero postato sui social per poi cancellarlo. Dura la condanna della ... ilpescara.it

Saluto fascista in classe, il video girato nella settimana della MemoriaIl video nel quale alcuni studenti mostrano il saluto fascista in un liceo di Sulmona potrebbe essere stato girato durante la settimana di celebrazione del Giorno della Memoria. (ANSA) ... ansa.it

Saluto fascista in classe, il video girato in un liceo a Sulmona nella settimana della Memoria. L'episodio potrebbe risalire al 31 gennaio, a scuola docenti "sconvolti e basiti". #ANSA x.com

