civitella potenzia il sistema di telecamere

L’amministrazione di Civitella ha approvato il progetto per installare nuove telecamere di sorveglianza nel paese. L’obiettivo è rafforzare la sicurezza e migliorare il controllo sul territorio, inserendo i nuovi strumenti nel quadro dell’iniziativa ‘Smart Land Forlì-Cesena 30. La decisione arriva dopo mesi di riflessione e si traduce in un intervento concreto che coinvolge diverse zone del comune.

L’amministrazione di Civitella ha dato il via libera al progetto esecutivo di installazione di strumenti digitali di video sorveglianza all’interno della iniziativa ‘ Smart Land Forlì-Cesena 30.0 ’. Il sistema sarà composto da due nuovi software di videosorveglianza e lettura targhe, quest’ultimo per telecamere già esistenti. I software sono dotati di funzionalità di analisi video avanzate e di una suite di strumenti utili alle eventuali attività di indagine della Polizia Locale e dell’autorità giudiziaria, anche a livello nazionale. Nello specifico il progetto prevede l’installazione di 13 nuovi impianti di videosorveglianza da implementare sul territorio comunale così suddivisi: 7 a Civitella (piazzale Enrico Berlinguer -distributore acqua spina; piazza Matteotti; Giardini con due telecamere; Santuario della Beata Vergine della Suasia e via Antonio Fratti); a Cusercoli le 6 telecamere saranno posizionate nel tratto Sp4 del Bidente; campo sportivo; via dell’Artigianato; Largo Giacomo Matteotti e 2 ai giardini pubblici. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

