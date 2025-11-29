Pistoia incidente sul lavoro | camion si ribalta in un vivaio 70enne in gravi condizioni

Firenzepost.it | 29 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un vivaista di 70 anni è rimasto ferito in modo grave poco dopo le 9 a Serravalle Pistoiese, in località Pantano, in via Cassero. L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

pistoia incidente sul lavoro camion si ribalta in un vivaio 70enne in gravi condizioni

© Firenzepost.it - Pistoia, incidente sul lavoro: camion si ribalta in un vivaio, 70enne in gravi condizioni

