Pistoia incidente sul lavoro | camion si ribalta in un vivaio 70enne in gravi condizioni

Un vivaista di 70 anni è rimasto ferito in modo grave poco dopo le 9 a Serravalle Pistoiese, in località Pantano, in via Cassero. L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it © Firenzepost.it - Pistoia, incidente sul lavoro: camion si ribalta in un vivaio, 70enne in gravi condizioni

