Città dell’Educazione amplia il suo spazio a Arezzo. Ha acquistato l’immobile di via della Minerva 12, dove si trovava la storica Scuola Maria Consolatrice. Ora potrà offrire più servizi e spazi per l’educazione dei giovani della zona.

Una nuova casa per l’educazione aretina: Città dell’Educazione ha compiuto un passo di fondamentale importanza, acquisendo l’immobile di via della Minerva 12, sede storica della Scuola Maria Consolatrice. Gli effetti dell’operazione e perché viene considerata strategica? La proprietà dello stabile segna un momento importante per le scuole paritarie della città, offrendo stabilità e continuità al percorso educativo di nido d’infanzia, scuola dell’infanzia e primaria. "L’acquisizione non è solo un investimento immobiliare, ma un gesto simbolico: dare casa alle idee e al futuro dei bambini, garantendo sicurezza, qualità e impegno costante per famiglie, operatori e istituzioni – spiegano dalla presidenza della Cooperativa Città dell’Educazione –. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Città dell’Educazione amplia il polo. Via della Minerva, comprato l’immobile

Approfondimenti su Città dell Educazione areti

Questa operazione della polizia locale di Como all’alba ha portato allo sgombero di un immobile occupato abusivamente.

Il Polo Universitario Aretino annuncia l’apertura di due nuovi corsi di laurea.

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Ultime notizie su Città dell Educazione areti

Argomenti discussi: Città dell’Educazione amplia il polo. Via della Minerva, comprato l’immobile; Il Comune di Paranaguá inizia l'anno scolastico con 15 studenti, puntando ad accoglierli, a garantire la loro sicurezza e a valorizzare l'istruzione.

Città dell’Educazione amplia il polo. Via della Minerva, comprato l’immobileUna nuova casa per l’educazione aretina: Città dell’Educazione ha compiuto un passo di fondamentale importanza, acquisendo l’immobile di via della Minerva 12, sede storica della Scuola Maria ... lanazione.it

Arriva la Città dell’Educazione, con 126 milioni di investimento in 5 anniRafforzare le opportunità educative, prevenire la dispersione scolastica e sostenere l’attivazione verso studio e lavoro dei giovani, promuovere l’educazione come leva fondamentale per lo sviluppo ... rainews.it

Adesso affrontiamo i veri problemi della città | Sanità a prova di pazienza | Quale educazione sessuale nelle scuole | I troppi zeri dell’Iban - facebook.com facebook