Circonvenzione d’incapace alla zia anziana | sequestrati 1,1 milioni di euro alla nipote

I militari di Bergamo hanno sequestrato 1,1 milioni di euro a una nipote accusata di aver approfittato della zia anziana, gravemente malata e invalida al 100%. L’indagine ha messo in luce una truffa ai danni di una donna fragile, con la Guardia di finanza che ha smantellato un sistema di circonvenzione. La vicenda si è sviluppata nel tentativo di tutelare la persona più vulnerabile coinvolta.

Nell’ambito di un’attività investigativa finalizzata alla tutela delle persone più fragili, i militari del comando provinciale della Guardia di finanza di Bergamo hanno ricostruito una complessa vicenda che vede coinvolta una donna anziana, affetta da una grave compromissione delle condizioni mentali e fisiche e riconosciuta invalida al 100%. L’indagine ha preso avvio a seguito del decesso della donna, quando gli eredi ipotizzavano un rilevante depauperamento del patrimonio dell’anziana, ad opera della nipote. Gli accertamenti svolti dai finanzieri del nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Bergamo, sotto il coordinamento della locale Procura della Repubblica, hanno consentito di ricostruire come, a partire dal 2007, la donna fosse stata affidata alle cure del fratello, il quale, insieme alla figlia (nipote dell’anziana), si era dichiarato disponibile ad assisterla.🔗 Leggi su Bergamonews.it

Un nipote è stato condannato per aver sottratto 700mila euro dal conto della zia anziana, in una maxi truffa.

