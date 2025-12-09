Usava l' anziana vicina come bancomat a processo per circonvenzione d' incapace

Riminitoday.it | 9 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Erano, da sempre, stati vicini di casa e si conoscevano da tempo immemorabile con un ottimo rapporto tanto che lui, un 34enne, aveva continuato a frequentare la 84enne e la sua famiglia anche quando si era trasferito. Visite continue, anche tre o quattro volte alla settimana, che però secondo le. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

Immagine generica

usava anziana vicina bancomatIsola e manipola l’anziana vicina per cercare di impossessarsi del suo patrimonio di 3 milioni di euro. Ma una segnalazione della banca fa fallire il piano - Isola e manipola l'anziana vicina per cercare di impossessarsi del suo patrimonio di 3 milioni di euro. Riporta blitzquotidiano.it