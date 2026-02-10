Un caso legale scuote il mondo del cinema italiano. Un’erede di una famiglia toscana ha presentato una causa contro il regista Paolo Virzì, chiedendo un risarcimento danni. La motivazione? La famiglia si sente offesa dalla storia raccontata nel film “Cinque secondi”, che secondo loro disonora il loro nome. Ora si aspetta una decisione del tribunale, mentre il regista si difende sostenendo che il film è solo finzione. La vicenda tiene alta l’attenzione sul confine tra libertà artistica e rispetto dei personaggi reali.

Il ricorso era stato presentato da Stefano Guelfi Camaiani, nipote della contessina Matilde Guelfi Camaiani, ha fatto causa alle due società che hanno prodotto e distribuito il film, la Greenboo Production srl, e la Indiana Production srl. Il nobile era convinto che il film contenesse elementi in grado di esporre i suoi familiari a un danno di immagine. Nel testo della causa si faceva riferimento alla presenza di temi come droga, reati e suicidio, ritenuti riconducibili a vicende realmente accadute e quindi lesive. Il tribunale di Firenze ha escluso questo collegamento. Nelle motivazioni si legge che Cinque secondi non contiene «riferimenti espliciti o riconoscibili» a persone, luoghi o fatti reali tali da consentirne l’identificazione. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Paolo Virzì, il film Cinque secondi finisce in tribunale. Un nobile si riconosce: «La storia disonora la mia famiglia»

Questa mattina a Firenze il tribunale ha deciso

Paolo Virzì si trova in tribunale per il suo film "Cinque secondi".

