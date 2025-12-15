Cinquant’anni fa la prima giunta rossa a Napoli La Fondazione Valenzi promuove mostre e convegni

Nel 1975, Napoli ha assistito all'elezione della sua prima giunta di sinistra, segnando un momento storico per la città. La Fondazione Valenzi celebra questo anniversario con mostre e convegni, ricordando un traguardo politico e sociale che ha influenzato profondamente il percorso della città e dei suoi abitanti.

50 anni fa nel 1975 veniva eletta la prima amministrazione comunale di sinistra della città di Napoli. La giunta degli assessori era presieduta da Maurizio Valenzi. La Fondazione Valenzi vuole ricordare quel momento, attualizzando il messaggio di speranza e di volontà di riscatto che la città esprimeva, al di là delle scelte elettorali o di partito, nel suo fermento culturale e civile a tutti i livelli. Una volontà che vissuta una volta può ripetersi. L'interesse che suscita la storia di quel periodo napoletano è testimoniato anche da iniziative di soggetti diversi dalla Fondazione Valenzi, ad esempio la puntata della trasmissione " Passato e Presente " con Paolo Mieli e Leila El Houssi, dedicata proprio a Maurizio Valenzi.