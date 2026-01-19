Mareggiate in arrivo Savarino accelera le autorizzazioni per proteggere le coste

In vista delle mareggiate previste nei prossimi giorni, Savarino ha avviato un procedimento rapido e semplificato per ottenere le autorizzazioni necessarie alla realizzazione di interventi di protezione delle coste e delle spiagge siciliane. Questa misura mira a garantire interventi tempestivi e efficaci per tutelare le aree costiere più vulnerabili dagli effetti delle intense mareggiate in arrivo.

Allerta meteo per il forte vento di burrasca e mareggiate in arrivo: le previsioni

Un’ulteriore allerta meteo interessa il Pescarese e l’Abruzzo, con previsioni di vento di burrasca e mareggiate. Il centro funzionale regionale ha confermato l’arrivo di un avviso dalla protezione civile nazionale, invitando alla massima attenzione e a seguire gli aggiornamenti ufficiali per garantire la sicurezza durante questo evento.

