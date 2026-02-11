Tre toscani su dieci mangiano cibi ultraformulati senza rendersene conto. La Coldiretti lancia l’allarme: queste persone si espongono a rischi concreti per la salute. La situazione riguarda soprattutto chi compra prodotti pronti e snack industriali, spesso senza sapere cosa contengono.

Firenze, 11 febbraio 2026 – Tre toscani su dieci consumano alimenti ultraformulati, spesso senza esserne consapevoli, esponendosi a rischi concreti per la salute. È l’allarme lanciato da Coldiretti Toscana sulla base di un sondaggio online presentato alla Fortezza da Basso, durante la manifestazione Taste, in occasione dell’incontro dedicato al libro “Cibi falsi” dell’economista Riccardo Fargione, direttore della Fondazione Aletheia. Secondo i dati diffusi, il 30% dei cittadini ammette di acquistare prodotti industriali altamente trasformati – bevande energetiche e zuccherate, merendine, snack salati e molti cibi pronti – il cui consumo è associato scientificamente a obesità, diabete di tipo 2, tumori e altre patologie croniche, con pesanti ricadute anche sulla spesa sanitaria pubblica. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Cibi ultraformulati, l’allarme di Coldiretti: “A rischio la salute di tre toscani su dieci”

