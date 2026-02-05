Import senza controlli e concorrenza sleale a rischio la salute dei consumatori | da Bari l' allarme Coldiretti

La Coldiretti di Bari lancia l’allarme sulla produzione agroalimentare pugliese. Secondo l’associazione, le importazioni dall’estero aumentano senza controlli e senza rispettare le regole. Questo mette a rischio la salute dei consumatori e rischia di danneggiare le aziende locali. La situazione richiede interventi immediati per fermare la concorrenza sleale.

La produzione agroalimentare pugliese è attaccata dalle importazioni dall'estero che avvengono senza regole efficaci. È questo il grido d'allarme lanciato da Coldiretti, questa mattina a Bari. Nel teatro Petruzzelli si è svolta l'assemblea regionale dell'associazione di categoria dei produttori.🔗 Leggi su Baritoday.it

Coldiretti avvia un nuovo ciclo di incontri nel forlivese.

L’aumento della produzione di olio d’oliva in Tunisia, che potrebbe superare l’Italia come secondo maggiore produttore mondiale, solleva preoccupazioni sul futuro del settore olivicolo italiano.

Argomenti discussi: Agricoltura, l’UE lancia la task force di controllo sull’import. Lollobrigida: Non entri merce fuori standard; Mercosur, necessario armonizzare e intensificare controlli su porti Ue. Parola ai ministri Ue. VIDEOINTERVISTE: Lollobrigida (Italia), Genevard (Francia), Planas (Spagna), Panayiotou (Cipro); Riso, non passano le limitazioni all’import senza dazi. I produttori: a rischio 4 miliardi; Coldiretti: più controlli e regole chiare su import olio.

Ue, Coldiretti in piazza a Strasburgo: più controlli e stop a import slealeFermare le importazioni sleali di cibi che non rispettano gli standard europei e mettono a rischio la salute dei cittadini e il reddito degli agricoltori. bsnews.it

Sefcovic, 'rafforzeremo controlli import agroalimentare e porti'Abbiamo già oggi il sistema di controllo più esteso e rigoroso del pianeta per garantire la reciprocità e la sicurezza dei prodotti importati nell'Unione Europea, ma sappiamo che questo è un tema ... ansa.it

Per importare del caffè dal Brasile, c’è la necessità di sapere quali sono i costi doganali e se effettuare dei controlli all’arrivo in Italia hashtag#ChiediadADM Quando si importa in Italia merce proveniente da paesi extra UE, si dovrà assolvere al pagamento di facebook

#Mercosur, Luis #Planas: import Ue, necessario armonizzare e intensificare #controlli nei porti. Etichetta d’origine fondamentale. VIDEOINTERVISTA @LuisPlanas @gobmapa agricolae.eu/agrifish-luis-… x.com