A Firenze, Coldiretti lancia un allarme: il 30% dei toscani consuma cibi ultra-processati senza rendersene conto. Durante la fiera Taste, tra gli stand della Fortezza da Basso, sono risuonate le parole di preoccupazione degli esperti, che avvertono di un rischio crescente per la salute pubblica legato alle abitudini alimentari.

FIRENZE – Tra gli stand della Fortezza da Basso, nel cuore della rassegna Taste, risuona un campanello d’allarme per la salute pubblica. Mentre si celebra il gusto, Coldiretti Toscana scoperchia il vaso di Pandora delle abitudini alimentari regionali: tre cittadini su dieci acquistano e consumano prodotti “ultraformulati”, e più della metà lo fa senza esserne consapevole. Sotto accusa non ci sono semplici alimenti, ma quelli che l’economista Riccardo Fargione, direttore della Fondazione Aletheia, definisce veri e propri “cibi falsi”. Si tratta di prodotti industriali come bevande energetiche, bibite gassate iperzuccherate, merendine, snack salati e piatti pronti. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

© Corrieretoscano.it - Allarme Coldiretti: “Il 30% dei toscani mangia cibi ultra-processati senza saperlo”

Il nostro microbiota sta affrontando una trasformazione rapida, adattandosi ai cambiamenti nelle abitudini alimentari.

TikTok influenza sempre di più le scelte alimentari di adolescenti e giovani adulti.

