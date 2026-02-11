Ci saranno più controlli a Rogoredo nelle prossime settimane

La polizia e i carabinieri intensificano i controlli a Rogoredo. Nei prossimi due mesi, i presidi mobili resteranno in zona, dopo l’episodio di domenica scorsa. Liu Wenham ha sparato agli agenti di polizia, sottraendo una pistola a una guardia giurata. La situazione resta tesa e le forze dell’ordine vogliono garantire più sicurezza.

Saranno prorogati per altri due mesi i presidi mobili di polizia e carabinieri a Rogoredo, dove domenica 1 febbraio Liu Wenham ha sparato agli agenti di polizia dopo aver sottratto la pistola a una guardia giurata.La decisione è stata presa dal Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza.🔗 Leggi su Milanotoday.it

Approfondimenti su Rogoredo Controlli

In un contesto di tensioni internazionali, il vertice in Florida ha visto protagonisti Trump e Zelensky, con previsioni di un’intesa prossima.

Ultime notizie su Rogoredo Controlli

Stefano Bianco - Presidente Municipio 4 Buone notizie per Rogoredo e per San Donato Milanese! “Il distributore Esso sullo svincolo dell'A1 al confine tra Milano e San Donato Milanese, recentemente oggetto di bivacco, sarà dismesso e bonificato. La s - facebook.com facebook